30 лет назад была опубликована энциклика «Евангелие жизни»

Ровно 30 лет назад была опубликована энциклика Папы Иоанна Павла II «Евангелие жизни». В интервью Vatican News зам. секретаря Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни Габриелла Гамбино пояснила, какое значение имеет этот документ сегодня, и рассказала о новом начинании департамента, связанном с сегодняшней годовщиной.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Evangelium Vitae была плодом интуиции Папы Войтылы, и она с силой звучит и сегодня, когда тяжелейшие формы попрания человеческой жизни не преодолены: напротив, Церковь вновь и вновь должна утверждать о ценности человеческой жизни и формировать человеческую совесть в отношении этой ценности. По словам Г. Гамбино, это означает не только «не убивать», но и «создавать такие условия, чтобы каждый человек мог достичь полноты жизни, к которой он призван Божьей любовью».

Несомненно, документом, который актуализирует послание Evangelium Vitae, стала декларация Департамента вероучения Dignitas infinita: в ней речь идет не только о неприкосновенности жизни от момента зачатия до естественной смерти, но и о нарушениях достоинства человека. Ценность человеческой жизни, отмечает Гамбино, не является лишь «католической»: она универсальна. Габриелла Гамбино подчеркивает, что жизнью человека никто не может распоряжаться, включая самого индивидуума, о чьей жизни идет речь. «Сегодня, в мире релятивизма, мы с трудом это понимаем, что часто приводит к несправедливым законам, ставящим под сомнение, что всякая человеческая жизнь всегда является благом». Вот почему, добавляет представитель ватиканского ведомства, необходимо «формировать совесть, дабы люди могли по-настоящему сделать выбор в пользу жизни», осознав, что аборты, эвтаназия, насилие, культура отбросов разрушает не только тех, против кого эти действия направлены, но и людей, которые их совершают.

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Все эти рассуждения подвигли Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни на новое начинание, направленное на развитие попечения о человеческой жизни в поместных Церквах. «Мы не должны насаждать правила, но передавать ценности, умея аргументировать их истинность, а также показывать их красоту», привлекая, в частности, молодежь к служению человеческой жизни. Именно с этой целью за день до 30-й годовщины Evangelium Vitae департамент издал пастырское пособие «Жизнь – это всегда благо» с рекомендациями для епископатов, располагающих отделом попечения о семье и защиты жизни. Как поясняет Гамбино, это пособие не углубляет отдельных тем, связанных с защитой жизни, - для этого существует большое количество документов церковного учительства, - но предлагает метод, основанный на синодальном распознавании, который позволит организовать пастырское попечение о человеческой жизни в конкретных культурных и общественных контекстах, так чтобы «культура защиты жизни стала постоянной заботой» для поместных Церквей.