Юбилей. Полмиллиона паломников прошли через Св. врата в Ватикане
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Это впечатляющее начало с большим количеством участников, – отметил архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, ответственный за организацию Юбилея. – Группы паломников, заполняющие улицу Кончилиационе, дают важное свидетельство. Это также знак того, что паломники чувствуют себя под надёжной защитой в Риме и в окрестностях четырёх Папских базилик».
Святейший Престол и Департамент евангелизации тесно сотрудничают с итальянскими и ватиканскими силовыми структурами, а также с префектурой Рима. Учитывая данные за первые дни Юбилея, ожидается постоянное увеличение числа паломников.
«Конечно, в первые две недели возникали некоторые трудности в управлении потоками людей, которые предстоит проанализировать, – добавил монсеньор Физикелла, – однако департамент неустанно работает над тем, чтобы паломники получали радушный приём и впечатления, соответствующие их ожиданиям».
По всему миру полным ходом идёт подготовка к паломничеству в Рим. Многие дети, молодёжь, взрослые и старики уже вошли в атмосферу Юбилея, который начался во всех епархиях 29 декабря 2024 года.
С 5 января, после открытия Святых врат базилики Св. Павла вне Стен, верующие смогут пройти через Святые врата всех четырёх Папских базилик в Риме, включая соборы Св. Петра в Ватикане, Св. Иоанна на Латеранском холме и Санта-Мария-Маджоре. Из-за больших очередей рекомендуется заранее бронировать посещение этих базилик на официальном сайте Юбилея – iubilaeum2025.va.
Первым крупным событием Святого 2025 года станет Юбилей мира коммуникации, который пройдет с 24 по 26 января. Ожидается, что в Рим прибудут тысячи журналистов, экспертов и работников СМИ со всего мира.