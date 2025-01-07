Юбилей. Полмиллиона паломников прошли через Св. врата в Ватикане

Шествие паломников по улице Кончилиационе в направлении Святых врат Ватиканской базилики (Рим, декабрь 2024 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Всего за две недели с начала Юбилея 2025 года, который торжественно открылся вечером 24 декабря, через Святые врата Ватиканской базилики прошли 545.532 паломника со всего мира. Сотни групп верующих под крестом Юбилея начали молитвенный путь от новой площади Пьяцца Пиа по улице Кончилиационе к собору Святого Петра.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Это впечатляющее начало с большим количеством участников, – отметил архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, ответственный за организацию Юбилея. – Группы паломников, заполняющие улицу Кончилиационе, дают важное свидетельство. Это также знак того, что паломники чувствуют себя под надёжной защитой в Риме и в окрестностях четырёх Папских базилик».

Святейший Престол и Департамент евангелизации тесно сотрудничают с итальянскими и ватиканскими силовыми структурами, а также с префектурой Рима. Учитывая данные за первые дни Юбилея, ожидается постоянное увеличение числа паломников.

«Конечно, в первые две недели возникали некоторые трудности в управлении потоками людей, которые предстоит проанализировать, – добавил монсеньор Физикелла, – однако департамент неустанно работает над тем, чтобы паломники получали радушный приём и впечатления, соответствующие их ожиданиям».

По всему миру полным ходом идёт подготовка к паломничеству в Рим. Многие дети, молодёжь, взрослые и старики уже вошли в атмосферу Юбилея, который начался во всех епархиях 29 декабря 2024 года.

Паломнический крест на площади Святого Петра (Ватикан, декабрь 2024 г.)

С 5 января, после открытия Святых врат базилики Св. Павла вне Стен, верующие смогут пройти через Святые врата всех четырёх Папских базилик в Риме, включая соборы Св. Петра в Ватикане, Св. Иоанна на Латеранском холме и Санта-Мария-Маджоре. Из-за больших очередей рекомендуется заранее бронировать посещение этих базилик на официальном сайте Юбилея – iubilaeum2025.va .

Первым крупным событием Святого 2025 года станет Юбилей мира коммуникации, который пройдет с 24 по 26 января. Ожидается, что в Рим прибудут тысячи журналистов, экспертов и работников СМИ со всего мира.