Ватикан расширяет трансляции на жестовых языках

Сделать Юбилей Святого 2025 года более инклюзивным и доступным для всех: такова цель проекта «Никто не исключён», благодаря которому ещё больше людей с нарушениями слуха смогут дистанционно участвовать в Папских мероприятиях.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Начиная с 26 января, Воскресенья Слова Божьего, и заключительного дня Юбилея коммуникаторов, медиаплатформа Vatican News начнёт трансляции молитвы «Ангел Господень» и общих аудиенций Святейшего Отца на французском (LSF) и испанском языке жестов (LSE). Они дополнят уже доступные с 2021 года итальянский язык жестов (LIS) и американский жестовый язык (ASL).

Прямые эфиры Папских мероприятий будут сопровождаться переводом на эти языки на YouTube-канале Vatican News. Кроме того, перевод на американский жестовый язык (ASL) будет доступен в записи. Для итальянского языка сохранится функция субтитров в режиме реального времени. Расширение услуг стало возможным благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда им. Конрада Хилтона («Hilton Foundation»).

Проект «Никто не исключён» стартовал на Пасху 2021 года с запуском YouTube-канала для прямых трансляций на итальянском языке жестов и записанных эфиров на американском. Его координацией занимается монахиня Вероника Донателло, консультант Департамента коммуникации и глава службы при Итальянской епископской конференции, отвечающей за пастырскую опеку людей с инвалидностью. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с такими организациями, как Миланский институт глухих, итальянское отделение Христианских миссий для незрячих (CBM), организации Freunde von Radio Vatikan («Друзья Радио Ватикана») и Чикагского центра глухих им. Св. Франциска Борджиа. К ним теперь присоединился американский фонд им. Конрада Хилтона.

В рамках проекта «Никто не исключён» также действует приложение Vatican for all, разработанное Департаментом коммуникации для людей с нарушениями слуха и зрения. Приложение, доступное для бесплатной загрузки в Google Play и Apple Store, предоставляет информацию о мероприятиях Папы Римского и деятельности Святейшего Престола. Оно также позволяет получать оперативные новости о жизни Католической Церкви во всём мире.