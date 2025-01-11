Паролин вновь призвал вернуться к «духу Хельсинки»

В иорданской местности Эль-Махтас, идентифицированной как место крещения Иисуса в Иордане, 10 января была освящена церковь Крещения Господня. Торжественное богослужение возглавил госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В церемонии приняли участие более 6 тысяч верных, многие не смогли даже войти в храм: это свидетельствует о жизнеспособности поместной Церкви. В интервью Vatican News кардинал Паролин отметил, что это событие – знак надежды для региона, истерзанного многочисленными конфликтами: на этой когда-то заминированной земле теперь возделываются обширные поля. Поистине мечи можно перековать на орала, сделав из орудий войны орудия мира.

Комментарий госсекретаря относился и к войне между Россией и Украиной: «Очень печально то, что люди больше не способны вести переговоры». Причина – отсутствие даже минимального доверия: «Чтобы вести переговоры, чтобы вступить в диалог, необходим хотя бы минимум доверия к другому. Необходимо и то, что подчеркивает Папа: умение выйти из самих себя и войти в точку зрения собеседника, который в этом случае может быть противником, врагом. Нужна способность идти друг другу навстречу, стараться понять или по меньшей мере принимать серьезно во внимание также и доводы другого». К нехватке этих качеств следует добавить кризис организаций, предназначенных для диалога. Кардинал сослался на слова Папы из его недавнего обращения к дипломатам: сегодня мы имеем дело с «клубным» менталитетом, когда предпочитают разговаривать лишь с единомышленниками. В этом смысле так важно вернуться к «духу Хельсинки»: «Тогда мы были в разобщенном мире, в противостоянии, мир делился на два блока. Сегодня, судя по всему, эти “клубы” раздробились и умножились. Раньше в определенном смысле было проще, ведь было всего два блока. Дух Хельсинки присущ как раз тем, кто выходил за рамки категории врага и сумел найти точки соприкосновения даже с теми, кто придерживается иного мнения. Хельсинки представляет собой именно эту способность преодолевать свою точку зрения и не считать ее единственной и исключительной, но принимать также тот факт, что есть иные законные точки зрения и что их даже можно примирить с моей, безусловно, если и я со своей стороны откажусь от чего-то. Вот здоровый компромисс. Еще одна характеристика переговоров – способность пойти на компромисс для преодоления конфликта».

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На вопрос о том, что такое «справедливый мир», Паролин ответил: «Это мир, основанный на международном праве и на декларациях ООН». Как писал Папа Иоанн Павел II, нет мира без справедливости и нет справедливости без прощения. А Папа Франциск в речи к дипломатическому корпусу говорил о «дипломатии прощения», которая подразумевает «способность выходить за пределы простых требований справедливости».

Приводя пример договоренностей, соответствующих упомянутым принципам, Паролин особенно подчеркнул диалог с КНР. Некоторые восприняли переговоры с Китаем как своего рода «уступки», однако они идут «в верном направлении, а именно к тому, чтобы все епископы находились в общении с Папой, и это исключительно важно для Католической Церкви». Речь идет о «непростом и медленном пути», но этот путь приносит плоды. Быть может, они заметны не сразу, но они растут по мере укрепления доверия и способности к диалогу. Не случайно Папа говорил и о «дипломатии терпения»: к нему нас приглашает апостол Иаков в своем новозаветном послании, говоря о земледельце, ожидающим плода от земли. «Мы должны научиться смотреть дальше сиюминутных результатов. К сожалению, мы тоже стали рабами сиюминутности», - констатировал кардинал Паролин.