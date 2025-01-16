Паролин: освобождение кубинских заключенных – знак надежды

«Новость о постепенном освобождении 553 кубинских заключённых – это знак большой надежды в начале Юбилея», – заявил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, отвечая на вопросы ватиканских СМИ во время своего пребывания во Франции.

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Кардинал отметил: «Знаменательно, что власти Гаваны напрямую связали это решение с призывом Папы Франциска, который в булле об учреждении Юбилея и в других случаях призывал к жестам помилования, это уже неоднократно происходило в течение Святого года. В конце 2024 года президент США заменил десятки смертных приговоров на пожизненные, а в Зимбабве была отменена смертная казнь. Мы надеемся, что 2025 год продолжит этот путь и принесёт немало хороших новостей, особенно о перемирии во многих текущих конфликтах».