Папа поддержит многодетные семьи сотрудников Губернаторства

Губернаторство Ватикана объявило о новой инициативе Папы Франциска, направленной на поддержку многодетных семей сотрудников.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

С января этого года семьи, имеющие троих и более детей, начнут получать ежемесячное пособие в размере 300 евро. Это решение принято по личной инициативе Папы Франциска. Пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 18 лет, а если ребенок продолжает обучение, — до 24 лет.

Кроме того, в сообщении говорится о продлении родительского отпуска. С 2025 года родителям будут предоставляться не три, а пять оплачиваемых дней, включая случаи усыновления и опеки.

Решение о введении дополнительных мер поддержки было озвучено 19 декабря прошлого года во время встречи Святейшего Отца с кардиналом Фернандо Вергесом Альсагой, президентом Папской комиссии по Государству Граду Ватикан, и сестрой Раффаеллой Петрини, генеральным секретарем Губернаторства. Папа Франциск поручил незамедлительно приступить к реализации инициативы.