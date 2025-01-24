Папа назначил префекта Департамента по межрелигиозному диалогу

24 января Папа Франциск назначил индийского кардинала Джорджа Джейкоба Кувакада префектом Департамента по межрелигиозному диалогу. Иерарх сменил на этом посту кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гиксота, который скончался в ноябре прошлого года. Кардинал сохранит за собой должность в Государственном секретариате – координатора апостольских поездок.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Джорджу Джейкобу Кувакаду 51 год, он родился 11 августа 1973 года в Четипуже, Индия. Рукоположен в священники 24 июля 2004 года для сиро-малабарской католической архиепархии Чанганачерри. Защитив диссертацию в области канонического права, он поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола в 2006 году и был направлен в апостольскую нунциатуру в Алжире в качестве секретаря. С 2009 года он служил в апостольской нунциатуре в Корее, с 2012 года в Иране, с 2015 года в Коста-Рике в качестве советника, а с 2018 года – в нунциатуре в Венесуэле. С 2020 года он работает в Государственном секретариате, в Отделе по общим вопросам.

В 2021 году Папа Франциск поручил иерарху организацию своих зарубежных апостольских визитов. 25 октября 2024 года монсеньор Кувакад был назначен титулярным архиепископом Нисибиса Халдейского и хиротонисан 24 ноября того же года в Чанганачерри. На консистории 7 декабря 2024 года он стал кардиналом с титулярной диаконией Сан-Антонио-ди-Падова-а-Чирконваллационе-Аппиа.