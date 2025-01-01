Св. Отец молится о новопреставленном кардинале Амато

Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о кончине итальянского кардинала салезианца Анджело Амато, который скончался 31 декабря в Риме в возрасте 86 лет.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований на имя о. Стефано Мартольо, викария верховного ректора Общества св. Франциска Сальского, Папа выражает духовную близость собратьям новопреставленного иерарха по монашескому институту, а также его родственникам.

«Я благодарю Бога за вдохновляющее свидетельство этого духовного сына святого Иоанна Боско, который на протяжении долгих лет с человеческим изяществом и великодушием посвящал себя Евангелию и Церкви, – пишет Папа. – Я вспоминаю его священнический дух и богословскую подготовленность, с которыми он служил Святейшему Престолу, особенно в Департаменте вероучения и Департаменте по прославлению святых. Заверяю Вас в заупокойных молитвах об этом добром и бдительном слуге, верном своему девизу «Sufficit gratia Mea» («Довольно для тебя благодати Моей»); даже в последний период, отмеченный страданиями, он предавал себя благости Небесного Отца».

Папа Франциск уповает, что «в сопровождении Марии Помощницы христиан, святых и блаженных, которых он привёл к славе алтарей», новопреставленный кардинал будет принят на вечную небесную трапезу. В конце телеграммы Святейший Отец преподаёт апостольское благословение всем, кто скорбит о кончине Анджело Амато.

По сообщению Зала печати Ватикана, похороны итальянского иерарха состоятся 2 января в 14 часов в базилике Святого Петра. Заупокойную литургию совершит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, и в конце богослужения Папа Франциск возглавит погребальный обряд последнего прощания.