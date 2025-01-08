«Паломники надежды»: новый маршрут по Ватиканским музеям

В рамках текущего Юбилейного года 2025 Ватиканские музеи предложат паломникам новый маршрут.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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«Приветствуя многочисленных посетителей, для которых будет обеспечен всё более быстрый и безопасный доступ, мы хотим предложить глубокий духовный опыт, проходящий через историко-художественный маршрут искусства, веры и красоты, — объясняет директор музеев Барбара Ятта. — Как подчеркивает Папа Франциск, важно, чтобы каждый из наших гостей, находясь среди выставленных шедевров, ощущал не только эстетическое удовольствие, что характерно для музея, но и глубокое единение души, сердца и духа».

Вдохновленные девизом Юбилея «Паломники надежды», Ватиканские музеи с 20 января и в течение всего года будут предлагать новый формат экскурсий под названием «Паломники надежды». Этот маршрут поможет посетителям открыть для себя символы и «многочисленные знаки надежды», которые можно увидеть в шедеврах музеев.

Экскурсии доступны всем, включая семьи с детьми от 6 лет. Они будут проводиться на итальянском, английском, испанском и французском языках. Особое внимание уделено доступности для людей с нарушениями слуха, зрения, моторных функций и с когнитивными особенностями. Для бронирования необходимо написать на адрес: accessibilita.musei@scv.va.