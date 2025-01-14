Кардинал Паролин встретился с ближневосточными нунциями
Виктор Владимиров – Град Ватикан
По словам Зала печати Ватикана, на встрече в столице Иордании были рассмотрены текущие кризисы в ближневосточном регионе, политическая и церковная ситуация в каждой из стран, знаки надежды, которые можно увидеть в некоторых из них, а также серьёзный гуманитарный кризис, в каком оказалось население, наиболее вовлечённое в конфликты. Ватиканские дипломаты подтвердили «необходимость солидарности со стороны международного сообщества».
В ходе беседы была выражена надежда на скорое прекращение огня на всех фронтах, чтобы Ближний Восток стал землёй мира, где христиане составляют «важный компонент для братского сосуществования различных религий и прогресса своих стран», отмечается в коммюнике.
В тот же день кардинал Паролин провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом Ливана Джозефом Ауном. Госсекретарь поздравил его с избранием на пост президента, выразил наилучшие пожелания и заверил в молитвах. Также он отметил своевременное назначение Навафа Салама на пост премьер-министра.