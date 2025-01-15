«Бамбино Джезу»: прорыв в кардиохирургии

Кардиологи ватиканской педиатрической больницы «Бамбино Джезу» первыми в Европе применили инновационный сердечный имплант, получивший название «песочные часы», для лечения тяжелых врожденных пороков сердца. Эта малоинвазивная методика стала возможной после одобрения Европейского союза. Первый имплант был установлен в июне 2023 года в рамках программы гуманитарной помощи.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

«Песочные часы» представляют собой саморасширяющийся металлический стент с лёгочным клапаном стандартного типа. Устройство используется для лечения врождённых пороков сердца, таких как стеноз лёгочной артерии и тетрада Фалло.

«Эта минимально инвазивная процедура позволяет избежать проведения операции на открытом сердце у пациентов, которые особенно уязвимы из-за их клинической истории, снижая риски и улучшая качество жизни. Пациенты могут быть выписаны уже через 2-3 дня», ‒ объясняет доктор Джанфранко Бутера, руководитель отделения интервенционной кардиологии «Бамбино Джезу».

Пять пациентов с тетралогией Фалло в возрасте от 15 до 40 лет стали первыми в Европе, кому было установлено новое устройство после получения сертификации CE, подтверждающей его соответствие европейским стандартам безопасности и качества. В ходе операции присутствовали специалисты из ведущих европейских медицинских центров Дублина, Мюнхена и Варшавы. Благодаря прочной металлической конструкции устройство может использоваться многократно, а в будущем будет возможно установить новый клапанный элемент без необходимости проведения дополнительных хирургических вмешательств.

Внедрение «песочных часов» стало важным достижением в области малоинвазивной кардиохирургии. «До недавнего времени пациенты с такими заболеваниями были вынуждены подвергаться сложным хирургическим вмешательствам, — отметил доктор Бутера. — Сегодня с этим устройством мы можем лечить около 80 процентов таких случаев, тогда как традиционные методы охватывали лишь 40 процентов».