В Ватикане откроются детские ясли

За две недели до Рождества Христова молодые родители, работающие в ватиканских учреждениях, получили долгожданный подарок.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Губернаторство Государства Града Ватикан сообщило об открытии детских яслей, где ватиканские работники смогут оставлять детей с понедельника по пятницу с половины восьмого утра до половины седьмого вечера, то есть дольше, чем это возможно во многих аналогичных итальянских дошкольных учреждениях. Ясли предназначены для малышей в возрасте от 3 до 36 месяцев, то есть они позволят мамам выйти на работу в срок после положенного декретного отпуска: в Римской Курии и Губернаторстве Ватикана он составляет шесть месяцев (на 1 месяц больше, чем в Италии), начинается за три месяца до предполагаемой даты родов и продолжается до достижения ребенком трехмесячного возраста.

Детские ясли в Ватикане не имеют прецедентов. Они будут расположены внутри города-государства, на улице Святого Луки.

Языками общения и развивающих занятий в яслях, вверенных небесному покровительству святого Франциска и святой Клары, будут итальянский и английский. Детское учреждение откроется уже этой весной и сможет принять 30 малышей.