Украина: Краевский доставил медицинский фургон Папы Франциска

В дни, когда мир готовится встретить Рождество, Ватикан вновь проявляет солидарность с украинским народом, страдающим от войны. Кардинал Конрад Краевский, элемозинарий и префект Департамента милосердия, совершил девятый визит в Украину с начала войны, доставив важную гуманитарную помощь.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 19/12/2024 Папа подарил Украине «передвижную больницу» В преддверии рождественских праздников Святейший Отец вновь направит своего элемозинария кардинала Конрада Краевского с гуманитарной помощью в Украину.

На этот раз миссия иерарха включала передачу уникального подарка от Святейшего Отца – «передвижной больницы». Папа освятил её 18 декабря. Медицинский фургон, в котором можно проводить хирургические операции, преодолел 2200 километров, чтобы достичь своей первой остановки – города Львова. Здесь также были переданы шесть аппаратов ультразвуковой диагностики для больниц, разрушенных и повреждённых в результате боевых действий.

Кардинал Краевский сравнил это путешествие с библейской историей о визите Девы Марии к Елисавете: «Мы здесь, чтобы порадоваться и в то же время побыть с теми, кого тоже коснулась великая благодать».

Элемозинарий отметил, что передача медицинского оборудования фонду «Каритас Украины», который займется его распределением, вызвала неподдельную радость. Особое внимание будет уделено наиболее пострадавшим регионам страны, где доступ к медицинским услугам остаётся крайне ограниченным.

После обеда в столовой с львовскими бедняками кардинал отправился в Киев, преодолев ещё 700 километров. В столице он намерен посетить местные общины. Планируется также посещение других регионов, где люди почти три года страдают и нуждаются в помощи.