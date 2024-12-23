Украина: Краевский доставил медицинский фургон Папы Франциска
Виктор Владимиров – Град Ватикан
На этот раз миссия иерарха включала передачу уникального подарка от Святейшего Отца – «передвижной больницы». Папа освятил её 18 декабря. Медицинский фургон, в котором можно проводить хирургические операции, преодолел 2200 километров, чтобы достичь своей первой остановки – города Львова. Здесь также были переданы шесть аппаратов ультразвуковой диагностики для больниц, разрушенных и повреждённых в результате боевых действий.
Кардинал Краевский сравнил это путешествие с библейской историей о визите Девы Марии к Елисавете: «Мы здесь, чтобы порадоваться и в то же время побыть с теми, кого тоже коснулась великая благодать».
Элемозинарий отметил, что передача медицинского оборудования фонду «Каритас Украины», который займется его распределением, вызвала неподдельную радость. Особое внимание будет уделено наиболее пострадавшим регионам страны, где доступ к медицинским услугам остаётся крайне ограниченным.
После обеда в столовой с львовскими бедняками кардинал отправился в Киев, преодолев ещё 700 километров. В столице он намерен посетить местные общины. Планируется также посещение других регионов, где люди почти три года страдают и нуждаются в помощи.