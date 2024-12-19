Папа подарил Украине «передвижную больницу»

В преддверии рождественских праздников Святейший Отец вновь направит своего элемозинария кардинала Конрада Краевского с гуманитарной помощью в Украину.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Ежедневно Папа Франциск возносит молитвы о мире в истерзанной войной стране, но в эти святые дни Рождества Христова он желает своим присутствием поддержать украинский народ, сообщается в коммюнике ватиканского Департамента милосердия:

«Глава Службы Папских милостей отправится в Украину с подарком в виде большого медицинского автофургона, своего рода передвижной больницы, где можно проводить даже хирургические операции, и с шестью аппаратами ультразвуковой диагностики, которые будут подарены больницам, пострадавшим от разрушений и бомбардировок».

Во время поездки по Украине кардинал посетит различные общины, чтобы разделить боль страждущих людей. «Вместе с ними он попытается отворить в сердцах “дверь надежды”, молясь о долгожданном мире».