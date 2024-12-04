Папа Франциск встретился с В. Орбаном

4 декабря премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан посетил Ватикан, где пообщался с Папой Франциском и с руководством Госсекретариата.

Ольга Сакун - Град Ватикан

После аудиенции у Святейшего Отца глава правительства Венгрии встретился с госсекретарем Его Святейшества кардиналом Пьетро Паролином и зам. секретаря по связям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским.

Как сообщает Зал печати Ватикана, беседа прошла «в сердечной атмосфере». Были подчеркнуты «прочные и плодотворные» двусторонние отношения, а также дана высокая оценка вклада Католической Церкви в продвижение развития и благосостояния венгерского народа.

Особое внимание собеседники уделили войне на Украине, поставив акцент на ее гуманитарных последствиях и усилиях по содействию миру.

Среди других вопросов, затронутых во время встречи, были венгерское председательство в Совете Евросоюза, центральная роль семьи и защита молодых поколений.