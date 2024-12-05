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ВАТИКАН

Очередная сессия Совета кардиналов

2 и 3 декабря в Доме Святой Марфы в Ватикане прошла очередная сессия Совета кардиналов с участием Святейшего Отца.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

На этот раз «Большая девятка» обсуждала тему коллегиальности в Церкви, в частности, как соотносится поместная Церковь с общецерковными ассамблеями. Снова был затронут вопрос роли женщин в Церкви и миссии Папских представителей «в синодальной перспективе». Речь шла также о принципах и критериях применения апостольской конституции Praedicate Evangelium на уровне епархиальный курий.

Как обычно, кардиналы поделились обеспокоенностью и надеждами по поводу различных событий в местах, откуда они происходят, и обсудили продолжающиеся в разных регионах кризисы и конфликты.

05 декабря 2024, 11:32
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