Краевский: Церковь в Украине едина перед лицом войны

В дни Рождества Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский – по заданию Святейшего Отца – продолжает гуманитарную миссию в Украине, измученной почти трехлетней войной.

Vatican News

Рождественское утро 25 декабря ознаменовалось новым трагическим событием: российские вооружённые силы нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Основной удар пришёлся на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях назвал атаку «бесчеловечной».

Кардинал Краевский, который передаёт украинцам помощь от Папы Римского, выразил глубокую скорбь по поводу случившегося. В интервью ватиканским СМИ он сказал:

«У меня нет слов. Сегодня утром в шесть утра, прямо на Рождество, Харьков подвергся бомбардировке. Три четверти жителей города, а это около миллиона человек, остались без электричества. Бомбили район, где находятся энергетические объекты. Есть раненые».

По словам кардинала, он покинул Харьков за несколько часов до атаки: «Я выехал на поезде в 22:45, за 15 минут до комендантского часа. Вагоны были затемнены, чтобы не привлекать внимания. Уже в пути я узнал об обстреле. Мне очень жаль. Ещё несколько часов назад я молился вместе с местными жителями, которые благодарили за электрогенераторы, переданные Святейшим Отцом и римскими верующими. Эти генераторы жизненно необходимы – температура ниже нуля, и они помогают спасать жизни».

Несмотря на трагичность ситуации, элемозинарий подчеркнул важность единства Церкви: «Как же прекрасно видеть Церковь, наконец, единой! Это яркий знак для всех нас: молиться вместе, пребывать в единстве, как всегда хотел Христос. Когда мы едины, мы очень сильны. Это особенно ощутимо здесь, в Харькове: Церковь едина».