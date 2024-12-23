Ещё один шаг на пути реализации литургической реформы

Префект Департамента богослужений и дисциплины Таинств кардинал Артур Рош представил два новых литургических издания, которые скоро будут опубликованы: Дополнения к Литургии часов и третье издание Римского мартиролога.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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28 октября этого года в ходе очередной ассамблеи Департамента было принято единодушное решение опубликовать оба издания, а 12 декабря на аудиенции кардиналу Святейший Отец одобрил публикацию.

По словам кардинала Роша, речь идет о важном шаге на пути реализации литургической реформы, инициированной Вторым Ватиканским собором. Действительно, Дополнение к Литургии часов, как гласят «Принципы и нормы Литургии часов», «еще шире открывает сокровищницу традиции Церкви для тех, кто совершает Божественный оффиций».

Дополнение к Литургии часов - это объемный проект, состоящий из трех элементов. Во-первых, он включает Двухгодичный цикл библейских и святоотеческих чтений. Как пояснил Кардинал Рош, раньше двухгодичный цикл чтений могли использовать только некоторые монашеские ордены и епископские конференции, имеющие специальное разрешение от Апостольского Престола. Теперь такая возможность будет дана всей Церкви. Новое издание не просто содержит дополнительные тексты, но в него включены и те, что уже есть в годичном цикле; это самостоятельное издание, и оно «факультативно», в том смысле, что верующий может выбрать, какому из циклов следовать: годичному или двухгодичному.

Второй элемент Дополнения к Литургии часов – это Лекционарий ad libitum, предлагающий «изобилие чтений», отметил иерарх, давая возможность каждому выбрать второе чтение как из книги Литургии часов, так и из этого факультативного лекционария. Приоритет в нем отдан святоотеческим текстам, в нем есть также некоторые тексты древних и средневековых святых, в особенности Учителей Церкви и блаженных, а также тексты авторов, более близких к нам по времени, чья здоровая доктрина и образцовая жизнь общепризнанны.

Третий элемент Дополнения к Литургии часов – это Молитвы по Псалмам и Песням: ряд факультутивных молитв, сопровождающих каждый Псалом или Песнь из Ветхого и Нового Завета, чтобы помочь молящимся истолковывать их в христианском смысле. По завершении чтения Псалма или Песни предлагается момент тишины и затем произнесение молитвы, вобравшей и подытоживающей чувства тех, кто прочитал Псалом.

Еще одна литургическая книга, одобренная Папой 12 декабря, - это третье типическое издание Римского мартиролога. По словам кардинала Артура Роша, мартиролог постоянно обновляется, обогащаясь новыми именами людей, ставших в Церкви примером святости. Последнее типическое издание восходит к 2004 году, и с тех пор число святых и блаженных значительно возросло; кроме того, в Департамент богослужений и дисциплины Таинств поступило немало обращений с просьбой о некоторых исторических, географических, агиографических уточнениях, которые стали предметом тщательного изучения и были внесены в новое типическое издание, пояснил глава департамента кардинал Артур Рош.