«Это чудеса нашего времени»: Краевский о миссии в Украине

Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдасом Кульбокасом побывали в районах, наиболее страдающих от войны, чтобы принести их жителям утешение Папы Франциска.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Девятая с начала войны гуманитарная миссия кардинала включала передачу подарка от Святейшего Отца – медицинский автофургон для Львова и шесть аппаратов ультразвуковой диагностики для больниц, пострадавших от обстрелов. Следующим этапом поездки стало посещение Фастова, города в 80 километрах к юго-западу от Киева. Здесь кардинал открыл новую благотворительную столовую для бедных.

«Это место особой важности для нуждающихся и беженцев, – отметил иерарх в интервью Vatican News. – Пенсия в этих краях составляет около ста долларов, и люди действительно не могут себе ничего позволить. Поэтому доминиканцы и волонтёры, многие из которых приехали из Польши, организовали эту столовую». Кардинал привёл евангельский эпизод о насыщении пяти тысяч голодных (Мф 14, 13–21). «Иисус сказал: “Вы дайте им есть”. Это “вы” обращено к нам: к Церкви, к верующим, к людям Евангелия. Именно это происходит здесь, в Фастове». Элемозинарий подчеркнул поразительную щедрость людей: каждый день кто-то приносит хлеб, рис, макароны, мясо, и пока ни в чём не было недостатка. «Это и есть чудеса нашего времени».

Кардинал Краевский благословляет новую столовую для бедных в Фастове (Украина, 23 декабря 2024 г.)

По словам кардинала, Папа Франциск постоянно интересуется ходом его поездки: «На днях, когда я вернулся в Киев, мне позвонил Святейший Отец. Он хотел узнать, как проходит миссия, ведь она действительно сопряжена с опасностью».

В Фастове Краевский принял участие в рождественском представлении, подготовленном детьми, в том числе учениками музыкальной школы, многие из которых осиротели из-за войны. «Это было сделано с сердцем», – отозвался он о концерте. Дети получили в подарок от кардинала большие игрушки – плюшевых медведей.

Юные участники рождественского представления в Фастове (Украина, 23 декабря 2024 г.)

Кардинал также посетил дом социальной опеки, где проживают старики и больные, поздравил их с наступающими праздниками и по традиции поделился преломлённой облаткой, «хлебом Сочельника». В городе действует Центр им. св. Мартина де Порреса, которым руководят отцы-доминиканцы; уже 19 лет он заботится о больных детях из неполных семей, о стариках, матерях-одиночках и бездомных. Два года назад именно здесь кардинал встретил рождественские праздники. «Очень много переселенцев нашли там приют, и в то же время многие волонтёры отправляются оттуда в районы боевых действий и обстрелов. Они развозят продукты, начиная с Херсона, и заботятся о населении, которое осталось на этих территориях, – сказал кардинал. – Папа Римский отправил меня, чтобы, проехав три тысячи километров, я поделился с ними радостью о рождении Бога. Надеемся, что это будет последнее Рождество в условиях войны. Вера и молитва способны сдвинуть горы. Поэтому, если мы будем уповать на Бога, эта бессмысленная война закончится».

В сочельник Папский элемозинарий вместе с апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом прибудут на территории, отмеченные войной, где совершат рождественскую Мессу для «оставшейся маленькой паствы».