«Желаем ему мудрости». Св. Престол об избрании Д. Трампа

На полях конференции, проходившей в Папском Григорианском университете 7 ноября, госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов. В частности, его попросили прокомментировать избрание Дональда Трампа на пост президента США.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«В начале этого мандата мы желаем ему большой мудрости, потому что это, согласно Библии, главная добродетель правителей, - сказал Паролин. – Я думаю, что он прежде всего должен потрудиться ради того, чтобы быть президентом для всей страны, то есть преодолеть возникшую поляризацию, которая в последнее время очень и очень заметна».

Кардинал выразил пожелание, что президент США сможет стать фактором снятия напряженности и в нынешних конфликтах, которые «орошают кровью весь мир». Что касается опасений украинцев и палестинцев, то иерарх отметил: «Непросто говорить об этом, посмотрим, что он предложит, потому что многие чувствуют неопределенность». Паролин прокомментировал фразу Трампа о том, что при его правлении войны закончатся: «Думаю, что и у него нет волшебной палочки».

Что касается заверений Трампа о самой массовой депортации нелегальных мигрантов, кардинал напомнил о позиции Святейшего Престола и выразил надежду, что политика новой администрации не дойдет до подобных крайностей.

Вместе с тем у Апостольского Престола и нового американского президента есть важные точки соприкосновения: их сближают темы защиты жизни и осуждение аборта. Паролин надеется на «общую политику», которая будет искать консенсусов и не приведет к еще большей разобщенности: «Я надеюсь, - отметил Паролин, - что защита жизни, которую, согласно обещаниям, будет продвигать Трамп во время своего мандата, приведет к большему консенсусу».

На вопрос о возможных расхождениях в отношении Китайской Народной Республики Паролин ответил, что диалог Апостольского Престола с Китаем касается только церковной сферы, и он будет продолжаться независимо от США.

Со своей стороны архиепископ Вашингтонский кардинал Грегори Уилтон в связи с избранием Дональда Трампа заявил, что США готовятся к принятию «нового направления», и народ, побуждаемый верой или доброй волей, призван «сотрудничать в поисках истины, справедливости и мира в собственном доме, в собственной общине и в собственной нации».