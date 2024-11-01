Ватикан высказался на конференции по «формуле мира» в Монреале

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции по украинской «формуле мира» в Монреале.

Сальваторе Чернуцио - Град Ватикан

Это был второй саммит, посвященный «формуле мира» Владимира Зеленского, а именно Министерская конференция о человеческом измерении Формулы мира для Украины. На саммите 30 и 31 октября обсуждался четвертый пункт «формулы» - освобождение всех пленных и депортированных. Архиепископ Галлахер напомнил, что именно эту миссию Святейший Престол предпринимает с самого начала российской войны против Украины, получив многочисленные запросы о таком посредничестве от украинских властей. Первым с такой просьбой обратился к ватиканской дипломатической сети президент Украины Владимир Зеленский: речь шла о возвращении более 19 тысяч несовершеннолетних украинцев, насильно вывезенных на территорию России, а также об обмене пленными. В результате дипломатических усилий удалось добиться освобождения двух украинских редемптористов и возвращения группы несовершеннолетних. На аудиенции в Ватикане 11 октября президент Украины возобновил просьбу о помощи.

Гуманитарное посредничество было в центре нескольких поездок специального посланника Папы – кардинала Маттео Дзуппи, который летом 2023 года побывал с этой целью в Киеве и в Москве, а в октябре текущего года совершил второй визит в Москву. По словам Галлахера, эта миссия привела к созданию общей картины репатриации детей и регулярного обмена информацией между двумя сторонами конфликта. Миссия Св. Престола включала также онлайн-встречи с участием апостольских нунциев Висвальдаса Кульбокаса и Джованни д’Аниелло.

Архиепископ Галлахер отметил, что результаты всех этих усилий «неудовлетворительны», однако прямой контакт между сторонами, особенно в присутствии дипломатических представителей, облегчает диалог. Галлахер сообщил, что нунций Кульбокас назвал католические учреждения, готовые принять семьи с возвращенными из России несовершеннолетними, в то время как Апостольский Престол возобновляет свой запрос о новых списках детей, находящихся в России. Кроме того, Ватикан передал сторонам тысячи имен пленных с просьбой об их освобождении или об обмене и поддержал предложение создать совместные медицинские комиссии для оказания помощи заключенным. Св. Престол также направил российской стороне запрос о передаче тел погибших украинских воинов.

Монсеньор Галлахер проинформировал конференцию о том, что нунций Висвальдас Кульбокас навестил некоторых российских пленных на территории Украины и констатировал, что они содержатся в надлежащих условиях. Подобное заверение, касающееся украинских пленных в России, поступило от омбудсмена Российской Федерации, однако Св. Престолу не была дана возможность убедиться в этом самостоятельно.

В заключение своего доклада ватиканский прелат призвал все стороны «воздержаться от какого-либо использования гуманитарных вопросов в своих целях» и подчеркнул необходимость найти решения для безотлагательных гуманитарных проблем, в том числе как «движение доброй воли в направлении к миру».