Рождественский подарок от больницы «Бамбино Джезу»

В преддверии Рождества ватиканская педиатрическая больница «Бамбино Джезу» запускает благотворительную кампанию в поддержку проекта «Гостеприимство». Проект направлен на предоставление временного бесплатного жилья семьям тех детей, которые вынуждены длительное время находиться в больнице, в том числе в период праздников.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Ежегодно больница предоставляет около 140 000 бесплатных мест для временного проживания почти 3 000 семьям. Это не просто крыша над головой, а место, где семьи находят безопасный уголок, тепло, поддержку и уют. Особое значение такое гостеприимство приобретает в Рождество, когда каждый жест доброты становится бесценным подарком, несущим с собой надежду.

Магия Рождества и тяжесть болезни ‒ две противостоящие реальности, которые могут стать мостом поддержки и человеческой заботы. Мама ребенка, который впервые провел Рождество вдали от дома, делится воспоминаниями: «Даже здесь, как в любой семье, мы готовимся к Рождеству — зажигаем огни, украшаем елки, создаем атмосферу тепла и уюта вместе с другими семьями. Это как быть частью одной большой семьи».

Поддержать проект «Гостеприимство» можно, сделав пожертвование на сайте www.bambinogesu.donaora.it. Каждое пожертвование, даже самое скромное, помогает сотням детей и их семьям обрести временный кров в моменты, когда дом так далёк.

Тициано Онести, президент Совета директоров этого лечебного учреждения, отмечает: «Наше большое сообщество больницы — врачи, исследователи, медсестры, волонтеры и весь персонал — выполняет важную миссию, принимая и заботясь о тысячах детей и их семьях. Эта кампания обращена ко всем, кто разделяет наши ценности и, даже если не сталкивался с бедой болезни близкого человека, готов стать самым ценным подарком для наших маленьких пациентов и их родных».