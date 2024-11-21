Пенсионный фонд Ватикана ждут срочные реформы

Папа Франциск направил послание Коллегии кардиналов, префектам и главам куриальных учреждений, объявив о назначении кардинала Кевина Фаррелла единоличным управляющим Пенсионного фонда Ватикана.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Папа Франциск подчёркивает необходимость неотложных структурных изменений для устойчивости фонда и экономической стабильности Святейшего Престола: последние независимые экспертные анализы выявили серьёзный дисбаланс в работе фонда.

Святейший Отец с сожалением признаёт, что действующая система не способна гарантировать выполнение пенсионных обязательств перед будущими поколениями в среднесрочной перспективе. Этот вопрос оставался в центре внимания предыдущих Римских Пап, и центральным мотивом всегда была моральная ответственность за обеспечение справедливых и достойных пенсий для сотрудников Святейшего Престола и Государства Града Ватикан.

Папа Франциск называет назначение кардинала Фаррелла ключевым шагом для преодоления текущих вызовов и выражает уверенность в его способности эффективно справляться с поставленными задачами. В послании звучит признательность всем, кто ранее занимался управлением фонда, но также подчёркивается необходимость перехода к новой, неизбежной стадии перемен.

Святейший Отец обращается к сотрудникам Римской Курии и связанных с Ватиканом учреждений с призывом к совместным усилиям в проведении структурных реформ; справедливость и равенство между поколениями должны оставаться основополагающими принципами.