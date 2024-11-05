Папа включил архиепископа Неаполя в число новых кардиналов

В число будущих кардиналов включён архиепископ Неаполя: по сообщению пресс-службы Ватикана, 61-летний монсеньор Доменико Батталья будет возведён в сан кардинала на предстоящей консистории 7 декабря.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Уроженец Калабрии, Батталья был назначен архиепископом Неаполя в 2020 году по решению Папы Франциска. В Италии его также называют «дон Миммо» – он широко известен своим активным социальным служением и поддержкой людей на окраинах общества, работе с молодёжью и наркозависимыми. Батталья принимал участие в обеих сессиях Синода на тему синодальности.

Месяцем ранее Папа Франциск объявил о созыве консистории на 7 декабря для возведения в сан 21 нового кардинала. Вместе с архиепископом Неаполя число будущих кардиналов останется неизменным – 21, поскольку один из ранее объявленных кандидатов – монсеньор Паскалис Бруно Шюкур, епископ Богора из Индонезии, – отказался от кардинальского сана.