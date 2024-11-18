Папа пообедал с 1300 бедняками

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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17 ноября перед началом Мессы по случаю VIII Всемирного дня бедных Епископ Рима благословил 13 ключей, символизирующих страны, где в рамках проекта «Famvin Homeless Alliance», продвигаемого монашеской семьёй св. Викентия де Поля, будут построены дома для нуждающихся. Среди этих стран — Сирия, где строительство жилья будет финансироваться Святейшим Престолом как жест милосердия в Год Юбилея.

После Мессы, в Зале Павла VI, Папа пообедал вместе с 1300 бедняками. Трапеза была организована Службой Папских милостей, а угощение предоставил итальянский Красный Крест. Более 340 волонтеров и сотрудников готовили и подавали блюда, превратив этот день в настоящий праздник человечности. Всем участникам обеда вручили рюкзак с продуктами питания и средствами личной гигиены, подготовленные монашеской общиной св. Викентия де Поля.