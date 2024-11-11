Новый проповедник Папского дома

9 ноября Папа Франциск назначил капуцина Роберто Пазолини новым проповедником Папского дома, поручив ему миссию, которую 44 года исполнял кардинал Раньеро Канталамесса.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Канталамесса был проповедником в Ватикане с 1980 года при трёх Папах – Иоанне Павле II, Бенедикте XVI и Франциске. Его проповеди, звучавшие в дни Адвента и Великого поста, были обращены как к работникам Курии, так и ко множеству верующих за пределами стен Ватикана. Искренность его проповедей, богословские труды, телевизионные выступления и присутствие в социальных сетях стали духовным ориентиром для миллионов. Теперь, отпраздновав 90-летие, он удаляется в скит для молитвы и размышлений.

Назначенный проповедником Папского дома о. Роберто Пазолини из Ордена меньших братьев капуцинов обладает глубокими теологическими знаниями и многолетним опытом пастырского служения. Более двадцати лет он является наставником для новициев, проповедует на духовных упражнениях и активно участвует в благотворительных проектах, помогая бедным, бездомным и заключённым. Помимо пастырской работы, он является автором множества богословских трудов и с интересом следит за развитием новых технологий, включая искусственный интеллект, и их применением для распространения христианского учения.

В интервью для Vatican News о. Пазолини отметил, что проповеди о. Канталамессы были для него источником вдохновения с самого начала монашеского пути. Теперь ему предстоит самому проповедовать Папе и работникам Курии в периоды Адвента и Великой Четыредесятницы. Он осознаёт масштаб возложенной на него ответственности и с почтением принимает её. Отец Роберто планирует говорить о глубоких духовных истинах понятным языком, сохраняя традиции о. Канталамессы, но привнося в них свой уникальный подход.