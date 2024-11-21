Новый чин погребения Римских Пап

Папа Франциск одобрил новый Чин погребения Римских понтификов, отредактированный Отделом богослужений Верховного архиерея. 4 ноября Святейший Отец получил первый экземпляр этого богослужебного текста, приспособленного к апостольской конституции Praedicare Evangelium, которая упразднила Апостольскую камеру (но не должность камерленго).

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Святейший Отец получил первый экземпляр этого богослужебного текста, приспособленного к апостольской конституции Praedicare Evangelium, упразднившей Апостольскую камеру (но не должность камерленго).

В новом чине сохранены три «стояния», совершаемые после кончины Папы: первое – в доме новопреставленного Вселенского архиерея, второе – в Ватиканской базилике и третье – в месте погребения. Однако структура стояний изменена в свете опыта двух предыдущих погребений – Папы Иоанна Павла II и Папы Бенедикта XVI, а также приведена в соответствие с современной богословской и церковной восприимчивостью и недавно обновленными богослужебными книгами.

Первое стояние сопровождается констатацией смерти в личной капелле Папы, а не в комнате, и положением тела в гроб из цинка и затем – из дерева. Минуя этап перенесения гроба в Апостольский дворец, совершается второе стояние – в соборе Св. Петра, где тело усопшего Папы выставляется уже в гробу, а не на высоких носилках, как это происходило раньше. Это стояние приведено в соответствие с церемониалом для епархиальных епископов, поэтому рядом с гробом не будет выставлен Папский посох. Наконец, третье стояние: оно включает перенесение гроба к месту погребения и само погребение. Здесь произошли важные изменения: упразднены запечатывания трех гробов - кипарисового, свинцового и дубового. В новый чин добавлены необходимые указания для тех случаев, когда погребение происходит за пределами Ватиканской базилики.

Среди новшеств – упрощение Папских титулов в литургических текстах: новый чин возвращается к прежней терминологии, использованной в третьем издании Римского миссала, а именно к титулам «Папа», «Епископ Рима» и «Пастырь», в то время как во введении и в рубриках употребляется титул «Римский понтифик».

Интересны нововведения, касающиеся литургической музыки и песнопений: если раньше чин включал музыкальную нотацию, то теперь предлагается более свободный выбор посредством отсылок к страницам Римского градуала 1979 года, который является официальной книгой литургического пения Римской Церкви. Кроме того, тексты Псалмов в новом издании взяты из Новой вульгаты, а также дополнены Литания святым, в которые включены не только все святые, воспоминаемые в дни праздников и обязательной литургической памяти, но и все святые Папы, воспоминаемые в дни факультативной литургической памяти, и некоторые святые Церкви Рима.

В последнем разделе чина погребения Римских Пап, посвященном novendiali – заупокойным Мессам, совершаемым в течение 9 дней с момента Мессы погребения, – к существующим трем наборам молитв, которые можно выбрать для литургии, добавлен еще один.