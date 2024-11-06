Конкурс для молодых фотографов: спорт через объектив камеры

По случаю празднования Юбилея ватиканский Департамент образования и культуры объявляет о проведении международного фотоконкурса для молодёжи до 25 лет.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Конкурс под названием «Спорт в движении: главное остаётся невидимым» предлагает участникам представить свои работы в четырёх тематических категориях: «Спорт и семья», «Спорт и экология», «Спорт и инвалидность», «Спорт и политика».

В спорте отражаются истории мужества, сплочённости, жертвенности и командного духа. Однако он подвержен и испытаниям: коррупция, насилие, допинг и расизм — явления, которые требуют неустанной борьбы ради его чистоты и гармонии.

Цель конкурса — объединить спорт и искусство. Молодым фотографам открывается возможность через свои снимки передать то, что они видят и чувствуют, представляя спорт как источник вдохновения, надежды и перемен. Фотографии, сделанные после 2020 года, без использования искусственного интеллекта для их обработки, можно отправлять на почту sportinmotion@dce.va до 30 апреля 2025 года.

Конкурс открыт для всех, включая непрофессионалов; участие в нём совершенно бесплатно. Победители, чьи работы будут выбраны по каждой из категорий, получат уникальную возможность показать свои снимки Папе Франциску и посетить Ватиканские музеи. Кроме того, их работы будут опубликованы на информационном портале Святейшего Престола.