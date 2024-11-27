«Карта паломника»: новый ресурс для участников Юбилея 2025 года

С 26 ноября на официальном сайте www.iubilaeum2025.va действует новый ресурс — «Карта паломника», предлагающий скидки и льготы для участников юбилейных мероприятий.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Этот специальный сервис был разработан в ответ на ожидаемый поток гостей со всего мира в Риме в 2025 году, чтобы сделать пребывание в Вечном городе более удобным и доступным для всех. Карта бесплатна и предоставляет паломникам целый ряд преимуществ, таких как страхование для обеспечения безопасности, льготные условия проживания, скидки на питание в ресторанах и кафе, а также скидки на официальные юбилейные сувениры. Кроме того, владельцы карты смогут воспользоваться городским транспортом по льготным тарифам и специальными тарифами для мобильной связи, чтобы всегда оставаться на связи и иметь доступ к интернету.

Пройдя регистрацию на официальном портале Юбилея 2025 года, паломники смогут получить персонализированный QR-код, который предоставит доступ ко всем преимуществам «Карты паломника».

Внедрение этого инструмента для паломников демонстрирует стремление организаторов сделать юбилейные мероприятия 2025 года доступными для всех, обеспечивая паломников всем необходимым для комфортного и безопасного путешествия.