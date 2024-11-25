Календарь богослужений Папы на декабрь и январь

Глава Отдела богослужений Папы Римского архиепископ Диего Равелли обнародовал расписание мероприятий Святейшего Отца в период Рождества и начала 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 23/11/2024 В декабре Папа Франциск посетит Корсику Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил о предстоящем апостольском визите Папы Франциска на Корсику (Франция).

15 декабря Папа Франциск совершит апостольский визит на Корсику (Франция) в город Аяччо по случаю завершения конгресса «Народное благочестие Средиземноморья».

Месса праздника Рождества Христова начнётся 24 декабря в 19.00 в соборе Святого Петра; в ходе богослужения Епископ Рима откроет Святые врата базилики в связи с началом Юбилейного 2025 года.

В полдень 25 декабря Папа Франциск обратится к городу Риму и всему миру с традиционным посланием Urbi et Orbi.

26 декабря, в праздник св. первомученика Стефана, в 9 часов утра Епископ Рима откроет Святые врата в римской тюрьме «Ребиббия» и совершит Евхаристическое богослужение для заключённых и персонала.

31 декабря в 17 часов Папа возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение гимна Te Deum в благодарение Богу за минувший год.

В первый день нового 2025 года – в праздник Пресвятой Богородицы и 58-й Всемирный день мира – в 10 часов утра Епископ Рима совершит торжественную Мессу в Ватиканской базилике.

Там же он возглавит 6 января Святую Мессу праздника Богоявления, также в 10 часов утра.

12 января, в праздник Крещения Господня, в 9 часов 30 минут Папа совершит в Сикстинской капелле Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения младенцам.