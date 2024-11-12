Искусственный интеллект в соборе Св. Петра

Ольга Сакун - Град Ватикан

В Ватикане прошла презентация проекта AI-Enhanced Experience – «цифрового двойника» собора Святого Петра.

Речь идет о совместном проекте Фабрики Св. Петра и «Майкрософт», который позволит паломникам и посетителям увидеть даже самые скрытые и недоступные уголки Ватиканской базилики, а также предоставит возможность осмотреть собор тем, кто не может приехать в Вечный город.



Центральную роль в создании «виртуального близнеца» сыграла компания Microsoft: впервые технологи ИИ были применены в священном пространстве подобного масштаба. Однако идея сделать собор Св. Петра «базиликой, выходящей наружу», принадлежит ее архипресвитеру, президенту Фабрики Святого Петра кардиналу Мауро Гамбетти, который так комментирует этот выбор: «Наши усилия направлены на расшифровку для современного человека, с помощью цифровых технологий, исторического, художественного и духовного наследия, которое делает базилику уникальной».

Работы продолжались да года и начались с того, что в течение трех недель дроны, фотокамеры и лазеры «захватывали» изображения внутри базилики – их число превысило 400 тысяч; затем они были использованы для создания трехмерной сверхточной модели – «цифрового двойника». Эти работы помогли также выявить уязвимые места в структуре собора – трещины и пробелы в мозаиках, и спланировать будущее вмешательство реставраторов. Президент «Майкрософт» Бред Смит поясняет: «Искусственный интеллект позволяет лицезреть базилику уникальным, инновационным способом, не имеющим прецедентов». Он заявил, что партнерство с Фабрикой Св. Петра породило «знаменательный опыт для всех, кто хочет углубиться в историю и в значение этого необыкновенного места».

Координатор проекта «Майкрософт» священник Франческо Оккетта в свою очередь отметил, что его создатели были воодушевлены не только «эстетическим или технологическим» порывом, но и желанием содействовать встрече людей, находящихся во всех уголках мира, со «священным пространством, в котором можно пребывать перед Богом».

«Цифровая экосистема», как назвал ее кардинал Гамбетти, станет доступна с 1 декабря. Иммерсивные визиты в базилику можно будет забронировать заранее, чтобы сократить время ожидания. Желающие смогут посетить базилику также виртуально с помощью специальной платформы.

Помимо AI-Enhanced Experience, к Юбилею откроются две иммерсивные выставки возле собора Св. Петра, подготовленные литовской дизайнерской студией Dadada. Обе выставки будут постоянными и доступными как в цифровом, так и в очном формате.