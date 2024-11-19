Госсекретарь Ватикана назвал предпосылки для окончания войны

Перед отъездом в Бразилию для участия в саммите «Большой двадцатки» госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин поделился с ватиканскими СМИ своими соображениями по случаю печальной даты – тысячи дней с начала войны, развязанной Россией против Украины.

Что можем сделать мы, как христиане, для прекращения трагедии, разворачивающейся на территории Украины? Глава Госсекретариата Ватикана убежден: «Мы можем и должны молиться, умолять Бога, дабы Он обратил сердца “властелинов войны”». Кроме того, мы не должны «отказывать в солидарности тем, кто страдает, кто нуждается в заботе и терпит холода». Но этого недостаточно: необходимо также «поднять наш голос, голос общины, народа, и потребовать мира»: «Мы можем сказать наше “нет” войне, возобновлению безумной гонки вооружений, которую Папа Франциск продолжает обличать».

Читайте также 24/02/2024 Доколе? Два года войны в Украине Ужасные новости, поступающие в последние месяцы со Святой Земли, а теперь и смерть российского диссидента Навального, затмили хронику войны в Украине, но сегодня мы хотим о ней ...

Чтобы сделать возможными переговоры о мире, для начала нужно как минимум прекратить огонь со всех сторон, подчеркивает Паролин, и в первую очередь это относится к России, начавшей войну: «Она должна положить конец агрессии, и это могло бы произойти буквально за несколько часов, - если бы только она захотела».

Кардинал считает, что эта война «может привести к ядерному столкновению, то есть к пропасти». «Святейший Престол делает все возможное, чтобы сохранить каналы диалога со всеми, но создается впечатление, будто мы вернулись в прошлое. Дипломатическая работа, терпеливый диалог, креативность в переговорах как будто изжили себя, став пережитками прошлого, - отмечает Паролин. – Расплачиваются же за это невинные жертвы. Война лишает будущего целые поколения детей и молодежи, провоцирует разделения, питает ненависть».

Госсекретарь напомнил, как 40 лет назад в Риме при посредничестве Св. Престола было подписано соглашение о мире между Аргентиной и Чили, - в тот самый момент, когда эти государства стояли на пороге войны и войска были уже в боевой готовности: «Все остановилось по Божьей милости: сохранено множество жизней, предотвращено много слез. Почему же невозможно вернуться к этому духу и сегодня, в сердце Европы?».

Кардинал Паролин признает, что позитивных сигналов нет, тем не менее переговоры «всегда не только желательны, но и возможны для тех, кто уделяет должное внимание священному характеру человеческой жизни». Однако, добавляет иерарх, «диалог можно вести только когда есть минимум доверия между сторонами, и он требует честности от всех».