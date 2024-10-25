Зимнее время: изменения в сетке нашего радиовещания

В связи с переходом на зимнее время начиная с воскресенья 27 октября в расписании вещания на русском языке на коротких волнах произойдут изменения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Первая передача будет выходить в эфир в 12 часов 30 минут по всемирному координированному времени (UTC) на частотах 9.810 кГц (30,58 м) и 11.805 кГц (25,41 м), а также по спутниковому каналу Eutelsat 2.

Передача повторяется в 16 часов 20 минут и – на следующий день – в 5 часов утра по всемирному координированному времени на частотах 7.360 кГц (40,76 м) и 9.710 кГц (30,89 м), а также на четвёртом канале Vatican News.

Кроме того, все наши передачи выходят в эфир через потоковое интернет-вещание на третьем канале Vatican News, за исключением передачи в 9 часов 35 минут, которая транслируется на первом канале. Наши передачи можно также прослушать в записи: они доступны в формате подкаста и веб-радио на сайте Русской службы Vatican News.

Святая Месса латинского обряда на русском языке из часовни Благовещения в Ватикане передаётся во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 8 часов 30 минут по всемирному координированному времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15.595 и 17.790 кГц, через потоковое интернет-вещание – на втором канале портала Vatican News и по спутниковому каналу Eutelsat 2.

За обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке можно следить через два мобильных приложения – Radio Vaticana и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в соцсети «X», чтобы узнавать новости первыми.