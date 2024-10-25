Ватикан: казни, аборты и эвтаназия противоречат праву на жизнь

«Когда достоинство рассматривается как статус, которого нужно достичь или, что еще хуже, получить, а не как неотъемлемое качество личности, ценность каждого человека становится подчинённой статусу, власти и связям». Об этом заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола архиепископ Габриеле Качча, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на тему человеческого достоинства.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Дипломат подчеркнул, что человеческое достоинство лежит в основе прав человека, поскольку «без него невозможно осуществление или использование любого другого права». В этой связи монсеньор Качча отметил, что аборты противоречат праву на жизнь, на которое «ссылаются также в Организации Объединённых Наций». Прелат упомянул о практике ассистированного самоубийства, отметив, что «везде, где оно легализовано, происходят трагические истории», а в отношении смертной казни заявил, что Святейший Престол считает её «нарушением основополагающего принципа – права на жизнь».

Выступая на другом заседании Генеральной ассамблеи, посвящённом ядерному оружию, ватиканский дипломат сказал:

«Очень тревожно, что сегодня мир сталкивается с беспрецедентной опасностью ядерного конфликта, отмеченной серьёзными угрозами и неослабевающей гонкой вооружений».

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Святейший Престол считает прискорбным тот факт, что международное сообщество «предпочло духу братства разделение», заявил прелат, призвав к миру и разоружению, которые наталкиваются на препятствия: «Обладание ядерным оружием и его производство не только аморальны, но и отвлекают ресурсы, которые могли бы быть использованы для достижения подлинной глобальной безопасности». Архиепископ выразил разочарование Святейшего Престола «растущей поляризацией и недоверием, наблюдавшимися в ходе второй сессии Подготовительной комиссии 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия»: это может помешать прогрессу в достижении консенсуса на следующей конференции по рассмотрению действия Договора в 2026 году.