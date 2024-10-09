Святейший Престол заявил о дискриминации христиан в Европе

Эксперт Постоянной миссии Святейшего Престола при ОБСЕ и других международных организациях в Вене выступил на пленарном заседании Варшавской конференции по человеческому измерению, посвященном толерантности и борьбе с дискриминацией.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Доклад представителя Ватикана Маттиа Ферреро на злободневную тему религиозной нетерпимости был не единственным и не первым. В частности, на одной из предыдущих сессий, посвященной основным свободам, представитель миссии США говорил о серьезном ограничении свободы вероисповедания в России, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Турции, Сербии и Грузии и в то же время похвалил усилия Швеции, Дании и Нидерландов по обеспечению основных свобод.

Эксперт Постоянной миссии Святейшего Престола заявил о нетерпимости и дискриминации, продиктованными антисемитизмом и предубеждением против мусульман, христиан и последователей других религий, которые имеют место «как к востоку, так и к западу от Вены». Докладчик заявил, что неупоминание этих фактов в повестке конференции «является ошибочным посланием». «Насилие, основанное на религии или вере, - это угроза социальной сплоченности, мирному сожительству и безопасности наших обществ, - заявил Ферреро, – и в конечном счете это несёт с собой риск разрушения основ демократических ценностей и принципов».

Святейший Престол в особенности встревожен ростом нападений на синагоги, мечети, церкви, другие места культа, а также кладбища, причем в значительной мере эти акты продиктованы антисемитизмом и антирелигиозным предубеждением.

Делегация Святейшего Престола подчеркнула также необходимость уделять больше внимания дискриминации в отношении христиан, в том числе растущему числу преступлений на почве религиозной ненависти. Он отметил, цитируя «Новый антикатолицизм» Дженкинса, что особым образом «к западу от Вены» дискриминация по отношению к христианам остается «последним допустимым предрассудком», и призвал уделить равное внимание всем формам религиозной нетерпимости, избегая парциального подхода.