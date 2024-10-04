Синод: вопросы, связанные с экуменизмом

В первый день Синода были представлены детали доклада десятой рабочей группы, которая занимается темой «Восприятие плодов экуменического пути в церковной практике». В нем прежде всего отмечается, что в ходе синодального процесса была выявлена потребность Народа Божьего в продолжении пути к полному единству.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Десятой группе было поручено раскрыть тему с акцентом на трех вопросах: взаимозависимость и практика соборности и первенства; вопрос евхаристического гостеприимства (comunicatio in sacris) и феномен «внеконфессиональных» общин и движений, вдохновляющихся пятидесятническо-харизматическим христианством.



По первому вопросу была изучена взаимозависимость между церковной соборностью и первенством на разных уровнях, с особым вниманием к служению святого Петра церковному единству. Что касается евхаристического гостеприимства, то группа выявила необходимость прояснения самого этого термина и его расширения, так чтобы оно охватило и другие Таинства (Таинство Брака и Елеосвящение), литургию и сакраменталии, учитывая пастырские ситуации, отмеченные растущим экуменическим разнообразием. В своем докладе группа отмечает, что она будет особенно внимательна к опыту и потребностям межконфессиональный супружеских пар и семей, а также общин и экуменических движений.

По третьему вопросу группа намеревается дать полное и всестороннее определение новых «внеконфессиональных» общин и церковных движений, учитывая связанные с ними опыт и проблемы поместных Церквей. Цель этой работы – создать основные пастырские ориентиры для католических общин, имеющих дело с этими движениями.