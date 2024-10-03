Синод: внимание к католикам восточного обряда в диаспоре

В числе обширных тем, которые были поручены рабочим группам и обсуждались уже в первый день XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, - взаимоотношения между восточными католическими Церквами и Церковью латинского обряда.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В докладе первой группы, представленном на Первой всеобщей конгрегации, в частности, говорится, что в последние десятилетия многие католики восточных обрядов оставили свои исторические территории, что привело к многочисленным ситуациям и проблемам внутри так называемой диаспоры. Значительная часть пастырской ответственности за этих верных возложена на латинских епископов, причем все в большей мере. Вместе с тем, отмечается в докладе, до сих пор большинство католиков латинского обряда с трудом воспринимают восточные обрядовые традиции. Под «католиком» нередко подразумевается по умолчанию верующий латинского обряда.

В связи с этим многие факты требуют углубленного внимания: это, например, латинизация восточных католиков, предоставление восточным католическим пресвитерам права служить в латинском обряде, так что им нередко приходится заменять все более малочисленное латинское духовенство, пренебрегая тем самым служением в собственных обрядах.

Рабочая группа предлагает тщательно изучить эти и другие вопросы, связанные с пастырским попечением о восточных католиках в диаспоре, в особенности тех, кто лишен собственного ординария. Этот труд направлен на разработку документа Святейшего Престола, под редакцией Департамента по делам Восточных Церквей, обращенного к латинским иерархам.

Перед началом ассамблеи Синода каждый участник первой рабочей группы должен был ответить на 25 вопросов: эти ответы будут переданы экспертам, которые займутся созданием рабочей версии документа. Затем будет созвана пленарная ассамблея Департамента по делам Восточных Церквей, которая проанализирует документ и представит его окончательный вариант Святейшему Отцу.