Синод: поместные контексты единой Вселенской Церкви

В Ватикане продолжаются работы второй сессии Генеральной ассамблеи Синода епископов, посвященной теме синодальности. Очередной темой для обсуждений стала напряженность между универсальным и партикулярным измерением церковных общин.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В настоящий момент внимание участников сосредоточено на теме «Места» (или «Пространства»), которая раскрывается в третьем модуле документа Instrumentum laboris – «рабочего инструмента» для синодального собрания. Презентацию темы провёл генеральный докладчик Синода кардинал Жан-Клод Холлерих. Он пояснил, что на этом этапе ассамблеи речь пойдет о «перспективе мест», которая, в противовес абстрактному универсализму, указывает на конкретные контексты в их разнообразии и взаимосвязанности.

Говорить о «местах» означает говорить о том, что «Церковь нельзя понять без укорененности в определенном месте и в определенной культуре». Это вовсе не ведет к партикуляризму или релятивизму: речь идет о конкретных формах «общего опыта приобщения к откровению Бога, Который спасает». Все мы нуждаемся в чувстве принадлежности, подчеркнул Холлерих, но сегодня это выражается не только в территориальных терминах: это, например, случай цифрового пространства. «Что это значит для осуществления нашей миссии возвещения Евангелия?»: так генеральный докладчик сформулировал вопрос, к размышлению над которым приглашены участники Синода, - «Какие институциональные и организационные формы должны быть изменены и каким образом?».

Далее он отметил, что для Церкви поместные контексты никогда не отделимы от «взаимоотношений, которые устанавливаются между местами и культурами», поскольку узы общения соединяют всех в единстве Церкви, чьим видимым началом является Епископ Рима. Холлерих обратил внимание участников Синода на вопрос восточных Церквей sui iuris, которые живут бок о бок с латинской Церковью. Ассамблее предстоит размышление – в духе парресии – по темам «Поместные Церкви в единой и единственной Католической Церкви» и «Связи, которые придают форму единству Церкви».