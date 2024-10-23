Синод: почему вопрос о диаконисах не является приоритетным

В ходе очередной ассамблеи Синода епископов в Ватикане префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сделал заявление, относящееся к пятой рабочей группе, которая изучает «Некоторые богословские и канонические вопросы, касающиеся специфических форм служения». Группу возглавляет секретарь по доктрине вышеназванного департамента.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Заявление Фернандеса касалось одной из тем, которая была предложена для этой группы экспертов, а именно возможности женского диаконства. Префект напомнил, что Святейший Отец приостановил изучение этого вопроса как недостаточно «назревшего». Вместе с тем Папа Франциск «крайне обеспокоен» вопросом роли женщин в Церкви, поручив Департаменту вероучения – а затем Синоду – сосредоточиться именно на этой теме, не развивая ее в направлении возможности принятия «священного сана» для женщин. Причина заключается в том, что женское диаконство никоим образом не решает проблемы миллионов женщин в Церкви, роль которых недостаточно признана.

Фернандес напомнил, что, когда Департамент богослужений установил новое служение специально поставленных катехизаторов, он предложил епископатам две возможные формы такого служения. Первая включала катехизаторов в узком смысле, тех, кто проводит катехизацию. Вторая форма была предложена для женщин-катехизаторов, которые фактически возглавляют общины там, где нет священников, исполняя различные функции, о чем особым образом шла речь на Синоде об Амазонии. Епископские конференции могли ввести в своих поместных Церквах эту вторую форму служения для женщин-катехизаторов, однако это сделали очень немногие. Авторитет женщины, играющей значимую роль в общине, не требует священного сана, однако епископаты не воспользовались такой возможностью развития женских служений, так что вопрос диаконства для женщин оказался неактуальным.

Далее префект заметил, что, когда служение аколитов стало возможным и для женщин, это было принято лишь незначительной частью епархий.

Еще один мотив неактуальности женского диаконства заключается в том, что даже мужчины-диаконы есть не во всех епархиях, а там, где они есть, они часто исполняют лишь функцию министрантов.

Все это, подвел итог Фернандес, показывает, что вопрос поставления диаконис сегодня не является приоритетным ответом на потребность породвижения женщин в Церкви.

Кардинал Фернандес попросил присылать в Департамент вероучения свидетельства женщин, которые на самом деле возглавляют общину или исполняют авторитетную функцию, причем эта функция не навязана общине, а была обретена благодаря импульсу Святого Духа перед лицом потребностей народа. «Реальность выше идеи», - пояснил префект и обратился к женщинам, участвующим в Синоде, с просьбой помочь ему получить подобные свидетельства, чтобы в дальнейшем обсудить пути участия женщин в руководстве Церковью. Префект сообщил, что в четверг 24 октября он готов выслушать идеи, касающиеся роли женщин в Церкви, и заверил, что все это не отменяет работы специальной комиссии по изучению женского диаконства, которая продолжает действовать под руководством кардинала Джузеппе Петрокки.