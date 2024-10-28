Синод епископов: интервью с участницей из России
Ольга Сакун - Град Ватикан
В церковной ассамблее подобного масштаба Вы участвуете не впервые, уже побывав на предыдущей сессии Генеральной ассамблеи в прошлом году, до этого – на Синоде, посвященном молодежи, и на предсинодальных встречах. Что этот опыт означает для Вас лично? Можно ли сказать, что каждый раз Вы увозите с собой что-то новое?
Как католики в России воспринимают синодальный путь? Проявляют ли они интерес к тому, что происходило в эти дни в Ватикане?
Какие темы синодального пути особенно актуальны для Церкви в Российской Федерации?
Как Вы думаете, насколько важно участие мирян в синодальной ассамблее и какое значение для поместной Церкви имеет Ваше присутствие на Синоде?
Был ли какой-то интерес со стороны Ваших ближайших собеседников в рамках ассамблеи к опыту Церкви в России?
Можете ли привести какой-нибудь конкретный пример того, что для Церкви в России очевидно, а для других может быть чем-то новым и обогащающим?
Хотя информация о происходящем в Зале Синода была преимущественно закрытой, из тех сообщений, которые были у нас в распоряжении, мы узнали, что одной из «горячих» тем была роль женщин в Церкви. Была ли у Вас возможность высказаться по этой теме, рассказать об опыте своей поместной Церкви?