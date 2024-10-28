Синод епископов: интервью с участницей из России

В Ватикане завершилась вторая сессия XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов - насыщенный период встреч, духовного обмена и молитвы, участники которого в процессе совместного распознавания, внимая Святому Духу и друг другу, развивали понятие синодальности и реализовали ее в своей работе. Мы попросили рассказать о пережитом опыте участницу из России Оксану Пименову.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В церковной ассамблее подобного масштаба Вы участвуете не впервые, уже побывав на предыдущей сессии Генеральной ассамблеи в прошлом году, до этого – на Синоде, посвященном молодежи, и на предсинодальных встречах. Что этот опыт означает для Вас лично? Можно ли сказать, что каждый раз Вы увозите с собой что-то новое?

Личный опыт

Как католики в России воспринимают синодальный путь? Проявляют ли они интерес к тому, что происходило в эти дни в Ватикане?

Интерес к Синоду в России

Какие темы синодального пути особенно актуальны для Церкви в Российской Федерации?

Темы, актуальные для Церкви в РФ

Как Вы думаете, насколько важно участие мирян в синодальной ассамблее и какое значение для поместной Церкви имеет Ваше присутствие на Синоде?

Участие мирян

Был ли какой-то интерес со стороны Ваших ближайших собеседников в рамках ассамблеи к опыту Церкви в России?

Интерес к опыту российских католиков

Можете ли привести какой-нибудь конкретный пример того, что для Церкви в России очевидно, а для других может быть чем-то новым и обогащающим?

Уникальность КЦ в России

Хотя информация о происходящем в Зале Синода была преимущественно закрытой, из тех сообщений, которые были у нас в распоряжении, мы узнали, что одной из «горячих» тем была роль женщин в Церкви. Была ли у Вас возможность высказаться по этой теме, рассказать об опыте своей поместной Церкви?

Женщины в Церкви

Главное 25/10/2018 Церковь юная и зрелая: два взгляда на Синод Интервью с архиепископом П. Пецци и с Оксаной Пименовой в рамках Синода епископов, посвящённого молодёжи.