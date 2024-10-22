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ВАТИКАН

Продлён договор между Ватиканом и КНР о назначении епископов

22 октября Зал печати Ватикана обнародовал коммюнике в отношении Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой о назначении католических епископов в стране.

Vatican News  

Святейший Престол и Китайская Народная Республика учли консенсус, достигнутый в плодотворном применении Временного соглашения о назначении епископов, и после соответствующих консультаций и оценок согласились продлить его действие ещё на четыре года, начиная с 22 октября 2024 года.

«Ватиканская сторона по-прежнему намерена продолжать уважительный и конструктивный диалог с китайской стороной для развития двусторонних отношений на благо Католической Церкви в стране и всего китайского народа», – говорится в сообщении ватиканской пресс-службы.

22 октября 2024, 12:16
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