Папский посланник прибыл в Москву

Директор Зала печати Святейшего Престола подтвердил информацию о визите Папского представителя в Москву.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Подтверждаю, что кардинал Маттео Дзуппи сегодня начал новый визит в Москву в рамках миссии, вверенной ему Папой Франциском в прошлом году, чтобы встретиться с властями и определить дальнейшие усилия по содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену пленными, в виду достижения столь желанного мира», - сообщил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни.