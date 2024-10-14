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Папа Франциск с кардиналом Дзуппи Папа Франциск с кардиналом Дзуппи  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ВАТИКАН

Папский посланник прибыл в Москву

Директор Зала печати Святейшего Престола подтвердил информацию о визите Папского представителя в Москву.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

«Подтверждаю, что кардинал Маттео Дзуппи сегодня начал новый визит в Москву в рамках миссии, вверенной ему Папой Франциском в прошлом году, чтобы встретиться с властями и определить дальнейшие усилия по содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену пленными, в виду достижения столь желанного мира», - сообщил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни.  

14 октября 2024, 14:59
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