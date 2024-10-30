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Обложка документа Папской комиссии Обложка документа Папской комиссии 
ВАТИКАН

Отчёт Папской комиссии по защите несовершеннолетних

Папская комиссия по защите несовершеннолетних обнародовала ежегодный отчет, содержащий данные за 2023 год.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Согласно видению Папы Франциска, проблема сексуальных злоупотреблений в Церкви должна быть рассмотрена с точки зрения обращения и покаяния, а также исцеления ран. Продвигая этот взгляд Святейшего Отца, Папская комиссия по защите несовершеннолетних выделяет пять ключевых понятий: обращение как отвержение зла, истина, правосудие, возмещение и гарантии, что злодеяние не повторится.

В первой части документа собраны действия некоторых поместных Церквей по защите несовершеннолетних и уязвимых лиц; во второй части анализируется сотрудничество между епископскими конференциями разных регионов; третья часть посвящена «сети сетей» защиты, а именно роли Римской Курии как центра обмена позитивным опытом между регионами; в четвертой части говорится о миссии «Каритас» в регионах и применении критериев защиты в разных контекстах ее работы.

Комиссия выражает обеспокоенность в связи с тем, что в поместных Церквах, проанализированных за период отчета, - это преимущественно африканские епархии, - не хватает структур для того, чтобы заявлять о сексуальных преступлениях и сопровождать жертв насилия.

В документе представлена инициатива «Мемораре» по созданию на Юге планеты центров помощи жертвам насилия, обучению и созданию сети профессионалов в деле защиты от сексуальных злоупотреблений в Церкви.

Комиссия выявила необходимость сделать канонические процессы по сексуальным преступлениям более прозрачными в том смысле, что любая жертва должна иметь право на всю информацию по ее делу. Кроме того, следует выработать более единообразную концепцию «уязвимости», поскольку жертвы сексуального насилия – не только дети, но и уязвимые взрослые. В документе также отмечается, что нужно прояснить сферу полномочий различный ватиканских ведомств.

Комиссия считает, что нужно ускорить процессы снятия с должности «церковных лидеров», замешанных в сексуальных преступлениях, в тех случаях, когда эта мера оправданна.

30 октября 2024, 12:51
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