«Люче» ‒ талисман Юбилея 2025 г.

28 октября в пресс-центре Ватикана прошла конференция, посвящённая культурным событиям, связанным с Юбилеем 2025 г.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Архиепископ Рино Физикелла пропрефект Департамента евангелизации сообщил, что после длительного ожидания, вызванного многочисленными строительными работами, которые испытывали терпение жителей, итальянская столица готова продемонстрировать свой преображённый облик.

Одним из ярких новшеств Юбилейного года станет маскот — персонаж-талисман в стиле манга по имени «Люче», что в переводе означает «свет». Этот выразительный персонаж, облачённый в ветрозащитную куртку анорак, с паломническим посохом и в резиновых сапогах, будет представлен на международной выставке комиксов и игр в итальянском городе Лукка. Это событие не только добавит нотку радости и эмоционального подъёма к предстоящим празднованиям, но и станет историческим моментом, так как ведомство Святейшего Престола впервые участвует в крупнейшей в Европе ярмарке, посвящённой комиксам и анимации.

Монс. Физикелла отметил, что это событие открывает перед молодёжью уникальную возможность познакомиться с персонажем-талисманом Юбилейного года, олицетворяющим надежду и братство — ценности, которые прекрасно отражают дух предстоящих торжеств. С 30 октября по 3 ноября павильон Юбилея в Лукке будет открыт для всех, предоставляя возможность погрузиться в атмосферу праздника и обсудить важнейшие аспекты евангельского послания.