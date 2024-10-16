Кардинал Дзуппи: встречи в Москве ради мира и сотрудничества

15 октября, во второй день своего пребывания в Москве, кардинал Маттео Дзуппи, специальный посланник Папы Римского по мирному урегулированию в Украине, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Иерарх также провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Эти встречи стали частью второй миссии кардинала в Россию. В центре обсуждения были гуманитарные проблемы, связанные с конфликтом в Украине, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Кардинал прибыл в Россию для содействия воссоединению украинских детей с их семьями и обмена военнопленными, с надеждой способствовать долгожданному миру.

В переговорах также приняли участие заместители председателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет и протоиерей Игорь Якимчук. В ходе встречи митрополит Антоний приветствовал гостей от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив важность поддержания диалога с представителями Ватикана. «Мы высоко ценим, что Его Святейшество направил вас в Москву», ‒ добавил митрополит Антоний, ссылаясь на слова Патриарха. Взаимодействие между Московским Патриархатом и Ватиканом продолжается с момента предыдущего визита кардинала Дзуппи в июне 2023 года.

Кардинал провёл переговоры с Марией Львовой-Беловой, Уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ, о чём сообщила сама Львова-Белова в своём официальном канале в Telegram. В ходе этой встречи особое внимание было уделено вопросам возвращения украинских детей, которые были вывезены в Россию во время конфликта. «Мы обсудили результаты и дальнейшие шаги в интересах семей и детей, включая воссоединение семей из России и Украины», ‒ отметила детский омбудсмен.

Встреча кардинала Дзуппи с митрополитом Волоколамским Антонием (Москва, 15 октября 2024 г.)

Дзуппи также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе этой встречи обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества в контексте конфликта в Украине и другие важные аспекты международной повестки дня. В официальном заявлении российского Министерства иностранных дел было отмечено, что диалог между Россией и Ватиканом развивается в «конструктивном русле», что подчеркивает стремление к дальнейшему сотрудничеству на гуманитарной арене.