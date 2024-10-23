Кард. Дзивиш о святом Иоанне Павле II и его наследии

22 октября Церковь отмечает литургическую память святого Иоанна Павла II. В интервью для Vatican News его многолетний секретарь, кардинал Станислав Дзивиш, вспоминает первые дни понтификата, подчёркивая, что призыв Папы к миру и вере во Христа сегодня особенно актуален.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Слова, прозвучавшие в начале понтификата Иоанна Павла II ‒ «не бойтесь открыть двери Христу», ‒ стали не просто призывом к решительности, но и маяком, который ведёт каждого, кто ищет свет Христовой истины в этом мире. Это был зов, чтобы освободиться от страха и позволить вере — вере в добро и мир — войти в сердца. Эти слова, неподвластные времени, продолжают звучать с силой и значимостью для каждого поколения и каждого человека, отметил кардинал Дзивиш.

По воспоминаниям иерарха, Папа Войтыла был неутомимым защитником жизни, стремившимся сохранить её во всех проявлениях до самого конца. Он посвятил свою жизнь защите человеческого достоинства, признавал труд как важнейшую ценность, требующую глубокого уважения, напоминал политикам об их высоком призвании и подчёркивал значимость женского гения в обществе. Папа также часто акцентировал внимание на неразрывной связи между Евхаристией и Божественным милосердием.

Кроме того, иерарх отметил преемственность служения Иоанна Павла II и Папы Франциска, который часто ссылается на учение польского Папы, подчёркивая его актуальность для современного мира. Именно Иоанн Павел II возвёл Хорхе Марио Бергольо в сан кардинала, предвидя великий путь архиепископа Буэнос-Айреса.

«Мы особенно нуждаемся в его примере и отцовстве, но невозможно в полной мере понять святого Иоанна Павла, если не знать Кароля Войтылу», — написал Папа Франциск во введении к книге «Цель ‒ это счастье» («La meta è la felicità»), недавно опубликованной на итальянском языке. Эта книга содержит 366 текстов Войтылы, почти все из которых ранее не были опубликованы; большинство из них относится к периоду, предшествующему началу понтификата Кароля Войтылы.

В конце беседы кардинал Дзивиш призвал всех стремиться к истине и искать надёжное руководство в учении каждого Папы как в непреложной мудрости преемника Святого Петра.