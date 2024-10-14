Церковь в Буркина-Фасо: подписан ещё один протокол

11 октября в Министерстве иностранных дел столицы Буркина-Фасо Уагадугу был подписан Второй дополнительный протокол к Соглашению между Святейшим Престолом и Буркина-Фасо о правовом статусе Католической Церкви в этой стране.

Оксана Тыниченко — Град Ватикан

Протокол был подписан от имени Святейшего Престола апостольским нунцием монсеньором Майклом Фрэнсисом Кротти, титулярным архиепископом Линдисфарны; от имени государства Буркина-Фасо — Карамоко Жан-Мари Траоре, Министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом.

Дополнительный протокол, состоящий из преамбулы, семи статей и одного приложения, регулирует процедуру выдачи свидетельства юридического лица в соответствии с законодательством Буркина-Фасо для публичных юридических лиц, действующих в рамках как церковного права, так и государственного законодательства. Он облегчает евангелизационную миссию по содействию общему благу и вступает в силу в день его подписания.