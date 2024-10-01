Цель Синода и «модные» реформы

Слова Папы, обращенные к бельгийской Церкви, и предстоящая синодальная ассамблея.

Каков приоритет Синода, который вот-вот начнётся? Какова основная, важнейшая цель реформы Церкви в синодальном смысле? Из Брюсселя, из базилики Святейшего Сердца в Кёкельберге, встречаясь с епископами, духовенством, монашествующими и пастырскими работниками, Папа Франциск «набросил» ответ, вновь обращаясь с вопросом. «Синодальный процесс, - сказал он, отталкиваясь от одного из свидетельств, - должен быть возвращением к Евангелию; он не должен иметь среди приоритетов некую “модную” реформу, но вопрос: как нам передавать Евангелие в обществе, которое больше его не слушает или отдалилось от веры? Давайте все мы зададимся этим вопросом».

Итак, не «модные» реформы, не повестки, с одной стороны продвигающие функциональные изменения, которые заканчиваются клерикализацией мирян и мирянок, а с другой стороны - направлены на реставрацию эпохи неоклерикализма: обе этих перспективы в конечном счете отодвигают на второй план настоятельный, основоположный вопрос, вновь заданный Франциском: о возвещении Евангелия в секуляризованном обществе. Обе перспективы заставляют забыть единственную истинную цель всякой церковной реформы: благо душ, заботу о святом верном народе Божьем.

Снова ставя в центр вопрос Папы, который и был причиной Второго Ватиканского собора, вновь ставя в центр благо и окормление народа Божьего, мы поймем, что синодальность - это способ общения в Церкви. Не дополнительная бюрократическая обязанность, наложенная на духовенство и на мирян и принятое с неохотой и на словах, в то время как на деле они все еще привязаны к моделям столетней давности; не универсальный ключ для оправдания любой обмирщающей инициативы, - но полноценное, живое общение. Только если мы понимаем, что все мы возлюблены Богом, если мы радостно живем Евангелием, мы можем свидетельствовать о нем братьям, осознавая, что, какой бы ни была наша роль в Церкви, мы призваны Тем, Кто стоит во главе Своей Церкви.

Андреа Торниелли