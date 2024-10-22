Будущий кардинал Н. Бычок: голос Украины в Церкви и в мире

44-летний Николай (Мыкола) Бычок будет самым молодым членом Коллегии кардиналов. Он стал одним из 21 иерархов, которых Папа Франциск избрал для особого служения Вселенской Церкви.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Новоназначенный кардинал, епископ епархии Свв. Петра и Павла в Мельбурне, окормляющей украинских грекокатоликов в Австралии, Новой Зеландии и Океании, рассказал в интервью ватиканским СМИ о том, как он видит свое будущее служение.

«Я понимаю, какую ответственность налагает на меня это назначение, - сказал иерарх, - ответственность за жизнь и за будущее всей нашей Церкви. Зная, какие трудные времена переживает мой украинский народ по причине войны, я буду и далее информировать католический мир о том, что происходит на нашей земле, и непрестанно помнить об Украине».

Епископ Бычок признается, что он не был готов к такому назначению, как когда-то не был готов и к епископству. Но быть кардиналом означает работать в прямом контакте с Папой. Иерарх подчеркнул, что вместе с Верховным архиепископом Святославом Шевчуком они «единым сердцам и едиными устами будут говорить к Папе, к Католической Церкви, к миру и к мировому сообществу».

«Святейший Престол и Папа предприняли множество добрых начинаний, чтобы остановить войну, - отметил будущий кардинал. – Как известно, Св. Престол трудится ради освобождения пленных, молится о страждущих и раненых, о тех, кто бесследно пропал. Многое было сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем».

Своим духовным примером украинский иерарх считает кардинала Любомира Гузара: «Ему всегда удавалось сохранить простоту и доступность», - вспоминает молодой иерарх и цитирует почившего кардинала: «Моя мечта в жизни - быть человеком, но я не уверен на сто процентов, что означает быть человеком, однако остается мечта и молитва о том, чтобы быть хорошим, нормальным человеком». «Эти слова кардинала мне очень помогут в служении», - отметил епископ Бычок.

На вопрос о пастырских приоритетах для Австралии и для Церкви в целом он ответил:

«Церковь должна быть проактивной в посредничестве ради справедливого мира, не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в других частях мира, переживающих войны и конфликт. Кроме того, мы должны противостоять секуляризации. Как священник, служивший в США и затем - как епископ в Австралии, я видел, к чему привела секуляризация в обществе и в Церкви. Мы призваны быть миссионерами и помогать людям вновь открыть для себя любовь Бога и Его Сына Иисуса Христа, дабы увидеть, что Церковь – это то место, где самым прекрасным способом можно встретить Бога живого, через Святые Таинства, через Исповедь и Святое Причастие. Мир во всем мире наступит лишь тогда, когда у людей будет мир в сердцах, истинный мир, исходящий из любви Христовой».