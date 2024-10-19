Борьба со злоупотреблениями и эффективность закона

Беседа с архиепископом Филиппо Ианноне, префектом Департамента законодательных текстов.

Андреа Торниелли – Град Ватикан

Борьба с сексуальными преступлениями – одна из постоянных забот Церкви, особенно в последние годы. Эта тема обсуждается в ходе работы Синода епископов и продолжает оставаться в поле зрения СМИ. Мы поговорили об этом с архиепископом Филиппо Ианноне, префектом Департамента законодательных текстов, чтобы прояснить некоторые аспекты, связанные с применением церковных процедур.

Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с действующим законодательством? Эффективно ли оно?

Безусловно, эта тема находится в центре внимания всей Церкви, как неоднократно подчёркивает Папа Римский, и поэтому она неизбежно отразилась в выступлениях участников синода. Каноническое законодательство о пресечении и наказании преступлений, связанных со злоупотреблением в отношении несовершеннолетних и уязвимых взрослых, было изменено в последние годы. Оно адаптировано с учётом опыта, накопленного за прошедшие годы, различных предложений от поместных Церквей, от людей, вовлечённых на разных уровнях в пресечение этого явления, и, прежде всего, по итогам встречи председателей епископатов со всего мира с главами Римской Курии, которую Папа Франциск инициировал в Ватикане в феврале 2019 года. В результате было пересмотрено каноническое уголовное право, обнародовано новое motu proprio Vos estis lux mundi, устанавливающее «на вселенском уровне процедуры, направленные на противодействие этим преступлениям, подрывающим доверие верных, и на их предотвращение». Были также пересмотрены нормы, которыми руководствуется Департамент вероучения при рассмотрении преступлений, отнесённых к его компетенции. Все нормативные акты ставят во главу угла заботу о жертвах, чьё достоинство было попрано, и стремление к справедливому судебному разбирательству в соответствии с основополагающими принципами правопорядка. Кроме того, была закреплена обязанность священников и богопосвященных лиц сообщать церковным властям об известных им возможных злоупотреблениях. Что касается эффективности этих норм, общее суждение дать сложно, поскольку для этого необходимо располагать всеми соответствующими данными. Однако, исходя из личного опыта, я бы сказал, что они работают. В любом случае стоит напомнить о словах Папы Франциска: «Несмотря на то, что многое уже сделано, необходимо продолжать извлекать уроки из горького прошлого, чтобы с надеждой смотреть в будущее».

Священник, лишённый сана, считается отлучённым от Церкви?

Нет! Каноническая традиция предусматривает два вида наказаний для всех верующих, как клириков, так и мирян: цензуры (врачующие наказания) и искупительные наказания. Наиболее суровым и бессрочным наказанием для клирика (диакона, священника или епископа) является извержение из сана, которое применяют в случае особо тяжких преступлений. Проще говоря, священник, лишённый статуса клирика, не считается отлучённым от Церкви, но он больше не может исполнять священнодействия, хотя, как и все верующие, имеет право приступать к Святым Таинствам.

Можете ли Вы объяснить, как происходит снятие отлучения? Есть ли для этого ускоренные процедуры? Какие лица вовлечены в этот процесс?

Отлучение, которое каноническое право причисляет к цензурам, – это наказание, при котором крещёный лишается определённых духовных благ за совершённое преступление (например, за осквернение Евхаристии, ересь, схизма, аборт, нарушение тайны Исповеди) и пребывание в непокорности. Наказание действует до тех пор, пока человек не прекратит своё неповиновение и не будет помилован. Духовные или связанные с ними блага, которых лишает это наказание, необходимы для христианской жизни, особенно Святые Таинства. Отлучение носит сугубо «исцеляющий» характер и направлено на исправление, его цель – помочь человеку вернуться к духовной жизни и получить утраченные блага (salus animarum suprema lex in Ecclesia – спасение душ является верховным законом в Церкви). Следовательно, чтобы отлучение было снято, человек должен доказать, что достиг этой цели. Никаких заранее установленных сроков не существует. Поэтому необходимым условием является искреннее раскаяние в совершённом преступлении, адекватное возмещение за причинённый соблазн и ущерб или по крайней мере серьёзное обещание такой компенсации. Очевидно, что оценка этого обстоятельства должна проводиться органом, от которого зависит снятие наказания, в духе пастырской заботы, с учётом благих намерений субъекта и предполагаемых социальных последствий такого решения.

Объясните, пожалуйста, разницу между отлучением и так называемыми «искупительными наказаниями»?

Помимо цензур, о которых мы уже говорили, каноническая традиция знает и предусматривает ещё один вид наказаний, так называемые искупительные наказания, специфическая цель которых – искупление преступления. Следовательно, их снятие зависит не только от раскаяния или упорства (т. е. упрямства) преступника, но главным образом от его личного самопожертвования, принесённого ради возмещения и исправления. Эти наказания могут лишать человека на определённый, неопредёленный или бессрочный период некоторых прав (как в случае запрета на служение или лишения должности или занимаемого поста), не препятствуя однако его доступу к духовным благам, таким как Святые Таинства.

В последние недели в прессе появлялись различные трактовки канонических процедур в отношении особо тяжких преступлений. Можете ли Вы объяснить, каковы эти процедуры и как они применяются?

Речь идет о преступлениях, которые, в силу их серьёзности в вопросах веры или морали, рассматриваются исключительно Департаментом вероучения. Процедура, которой следует департамент, может быть двух видов: т. н. административная или судебная. В случае административного процесса после вынесения Декрета об экстраординарном наказании осуждённый имеет право обжаловать его в Апелляционной коллегии, специально созданной при том же Департаменте, и её решение будет окончательным. В случае уголовного процесса приговор, после прохождения всех инстанций, приобретает статус res iudicata, а затем вступает в законную силу. В обоих случаях осуждённый может ходатайствовать о восстановлении в правах (restitutio in integrum) перед Департаментом вероучения. Также можно подать прошение о помиловании; в этом случае процедура, как правило, осуществляется Верховным трибуналом Апостольской сигнатуры, но может быть поручена и другим компетентным органам. Поскольку такие дела носят конфиденциальный характер, именно Государственный секретариат координирует различные запросы и решения для исполнения принятых мер.